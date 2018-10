Nijmeegse arts: Maak van xtc legale partydrug

Uit cijfers van het Trimbos-instituut uit 2016 blijkt dat 55 procent van de mensen tussen de 15 en 35 jaar ooit wel eens een pil heeft geslikt, 46 procent van hen deed dat in het afgelopen jaar nog. Er zijn risico's, waarschuwt het Trimbos. Xtc kan op de korte termijn hoge lichaamstemperaturen teweeg brengen die dodelijk kunnen zijn. Ook watervergiftiging is een mogelijk gevaar: xtc wekt hevige dorst op en kan plassen moeilijk maken.



D66 wil net als wiet ook xtc legaliseren, stelt Gelders Statenlid Antoon Kanis. ,,De problemen met synthetische drugs worden steeds groter. We weten dat de ‘war on drugs’ niet de oplossing is. Misschien is dit het juiste moment om het gesprek over gereguleerde xtc weer op te starten. Zodat we regels kunnen stellen aan productie en verkoop. Zo halen we het uit de criminaliteit, bieden we de ruim 800.000 Nederlanders die af en toe een pil gebruiken een veilig product en voorkomen we onveilige situaties in onze woonwijken en natuurgebieden.’’