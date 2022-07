Nijmeegse Vierdaagse ingekort vanwege hitte: wandelaars hoeven maar drie dagen te lopen

‘Zoals gebruikelijk en volgens de protocollen die we hebben’ heeft Sackers overlegd met het weerteam. ,,Het advies dat tot stand gekomen is geeft een cijfer aan tussen de 30 en 34", aldus de marsleider. ,,In gewoon Nederlands is dat code rood. We hebben daar als bestuur goed over nagedacht. Dat heeft ons geen andere keus gelaten dan dat de eerste wandeldag wordt geschrapt.” Andere alternatieven zijn niet toereikend. ,,Het beeld ziet er nog slechter uit dan 2006.” In dat jaar bezweken na een hete eerste dag twee wandelaars, waarna de wandelmars helemaal werd afgelast.

Er is ook besloten een aanpassing te doen met de aanmelddagen. De wandelaars kunnen zich morgen aanmelden van 10 tot 14. Aangezien de wandelaars op dinsdag nog niet hoeven te lopen kunnen de wandelaars zich ook nog aanmelden op die dag tussen 8.00 en 12.00 uur. ,,Zo hoeven zij niet in lange rijen te staan”, aldus de marsleider. Het startschot is nu officieel op woensdag van 4.00 uur.

Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen noemt het ‘een teleurstelling’, maar ‘ik kan dat alleen maar ondersteunen’, aldus de burgemeester. ,,Wat niet kan, dat kan niet. Dan moet je een besluit nemen. Ik heb respect voor de hulporganisaties en de organisatie dat ze dit besluit hebben genomen.’

Volledig scherm Wandelaars over de Via Gladiola tijdens de laatste dag van de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. © Hollandse Hoogte / ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW

Warmer dan 35 graden

Bij de beslissing waren onder meer de medische dienst van het evenement, een inspanningsfysioloog, een sportpsycholoog en het Rode Kruis betrokken. De eigen weerdienst van de Vierdaagse heeft tot op het af te leggen parcours berekend hoe de weersverwachting eruit ziet.

Alle weerbureaus voorzien dat de temperatuur dinsdag oploopt tot boven de 35 graden Celsius. Ook maandag, als de lopers hun startkaart moeten ophalen, woensdag en donderdag zal het erg warm zijn. Eerder zei marsleider Henny Sackers van de Vierdaagse dat van belang was hoeveel wind er onderweg staat en hoe hoog de luchtvochtigheid zal zijn. Door het lopen raken de wandelaars zeer verhit en het lichaam moet die warmte kwijt kunnen, aldus de marsleider.

Volledig scherm Publiek tijdens de Vierdaagsefeesten dit weekend in de binnenstad van Nijmegen. De feesten zijn onderdeel van de wandelvierdaagse die na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie voor de 104e maal worden gehouden. © ANP LEVIN DE BOER

Hitteprotocol: eerder starten of route inkorten

De Vierdaagse beschikt al jaren over een speciaal hitteprotocol. Daarin staan maatregelen als eerder starten of later finishen, de route inkorten, militairen zonder bepakking laten lopen en zelfs een wandeldag doorstrepen. Het hitteprotocol is opgesteld nadat in 2006 twee lopers overleden na een eveneens zeer warme eerste wandeldag. Het werd toen 34 graden Celsius. Of de lopers door de hitte bezweken is nooit vastgesteld. De Vierdaagse werd afgelast.

Ruim 42.000 wandelaars hebben zich ingeschreven voor de 104e Vierdaagse. Het is bekend dat er elk jaar enkele duizenden lopers minder echt aan de tocht beginnen. Nu het zo warm dreigt te worden zouden wel eens zeer veel inschrijvers kunnen afhaken. Het evenement werd de afgelopen twee jaar vanwege corona niet gehouden.