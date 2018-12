Nijmegenaar die zwakbegaafd stel als slaven misbruikte moet van OM 5 jaar cel in

Volgens de aanklager wurmde A. zich in het leven van de 56-jarige slachtoffers en woonde hij jaren bij hen in huis. Hij zou zeven jaar lang het paar hebben geterroriseerd. Hij zou ze hebben mishandeld en bedreigd en eiste dat ze voor hem kookten en wasten, zijn hond uitliet, en zijn wiet, shag, bier en boodschappen betaalde. ,,Volpension’’, volgens de officier van justitie.



Hij had een vuurwapen en zette het een keer doorgeladen op het hoofd van de man. Als ze buitenshuis waren, belde hij ze om te controleren waar ze waren en wat ze deden. Het echtpaar wist geen weerstand te bieden en deed wat hij wilde uit vrees voor geweld.



Hij gebruikte hun ov-kaart en bemoeide zich met de opvoeding van hun zoon. A. gaf hem ook lijfstraffen. De jongen moest uiteindelijk uit huis worden geplaatst omdat het te onveilig zou zijn. De verdachte zou hem een keer een vuistslag in zijn maag hebben gegeven. Hulpverleners durfden nauwelijks op het adres te komen uit vrees voor agressie.



A. had ook een wietkwekerij in de woning. Hij was actief als beveiliger van motorclub No Surrender.