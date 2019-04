Niks zo ongepast als baarmoederbemoeienis

Hert loopt twee weken met paal in gewei: afschieten enige optie

4 april In de bossen bij het Friese dorpje Oranjewoud is een damhert afgeschoten nadat het twee weken lang met de paal van een hek in zijn gewei heeft rondgelopen. Volgens de Faunabeheereenheid Friesland was afschieten de enige optie.