Nina (20), Jessica (21) en Denise (20) werden bedreigd, mishandeld en verkracht, maar hier zijn ze wel veilig

Coronavirus LIVE | Coronatest blijft gratis voor mensen zonder coronabe­wijs, niet langer mondkapje op stations

19:14 Het kabinet zet vanavond de een-na-laatste stap van het versoepelingsplan. 25 september eindigt de 1,5 metersamenleving, maar bij bijna alles is straks een coronatoegangsbewijs nodig. Mondkapjes hoeven alleen nog op in de trein en het vliegtuig, maar het nachtleven blijft grotendeels op slot. En bij grote concerten binnen mag de zaal voor driekwart gevuld worden. Dat wordt vanavond om 19.00 uur bekendgemaakt in een persconferentie.Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.