Nina zat jaren in rolstoel die ze niet nodig had: ze moest van haar moeder doen alsof ze ziek was

BD Van de hoofdredac­teur: Extreme boeren zetten ook onze democratie in brand

En wat als radicale boze burgers nu óók het heft in handen zouden nemen en blokkerende tractoren in brand zouden steken? Omdat ze het beu zijn dat ze niet meer kunnen werken (transport) of naar hun werk kunnen? Niet meer zouden vertrouwen in politiek en politie en zich zouden laten oppoken door radicale onruststokers?

6:00