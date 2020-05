Nog altijd schrijnend tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel

Lees terug | Fysio's mogen weer meer behandelen, ook Sziget Festival gaat niet door

30 april Ook vandaag stond het nieuws grotendeels in het teken van de coronacrisis. Zo vrees de Koninklijke Nederlandse Horeca dat twee derde van de horecazaken per 1 juli moet stoppen als er niet wordt ingegrepen door het kabinet. Fysiotherapeuten mogen wel weer meer patiënten gaan behandelen. Ondertussen lijkt het virus harder toe te slaan in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Het RIVM en universiteiten broeden op onderzoek naar een verband tussen veehouderij en de impact van het virus. Dit liveblog is nu afgesloten, maar het laatste nieuws over het virus volg je hier.