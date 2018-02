Nog één keer alaaf voor verongelukte Bram en Tim

Ze voelen zich gesterkt door de solidariteit en de steun van andere carnavalsvierders. In Nieuw-Heeten besloten verschillende groepen gezamenlijk een vlag ter nagedachtenis aan Bram en Tim te ontwerpen. Een foto van beiden met de tekst die doorgaans op momenten van rouw door voetbalstadions schalt: 'You'll Never Walk Alone'. Want Bram was fan van FC Twente en Tim van Feyenoord. Later besloten bouwers van carnavalswagens in Holten de vlag ook te voeren. ,,We hebben een gezonde concurrentiestrijd met elkaar in de strijd om de prijzen, maar kunnen verder goed met elkaar opschieten."



De Mafklappers beseffen dat ze een moeilijke week tegemoet gaan, hun eerste carnaval zonder Bram en Tim. ,,We zullen onze vrienden missen. Het waren twee sfeermakers. Als we samen gingen stappen, wisten zij altijd wel iets geks te verzinnen. We zullen vooral even moeten slikken als we tijdens de optocht de ouders van Bram en Tim langs de kant van de weg zien staan. We begrijpen dat het voor hen ook emotionele dagen worden. Het zal confronterend voor hen zijn om twaalf keer een vlag met de foto van hun zoon te zien passeren. Maar we hebben onze vlaggen getoond en kregen hun goedkeuring. Ze vinden het een mooi gebaar dat we onze vrienden op deze manier herdenken. De vader van Tim heeft dit jaar materiaal gesponsord. De ouders van Bram geven ons elk jaar tijdens de optocht in Holten een mand vol broodjes knakworst. Die traditie houden ze graag in ere. Dat vinden wij geweldig."