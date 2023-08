Nog eens elf vrouwen en meisjes melden zich in zaak aanrander met fatbike en smoes over spin

Vijf vrouwen en meisjes in de leeftijd van 12 tot 57 jaar werden eind juni, begin juli rond fietspaden aangesproken door een man op een fatbike. In het Engels zei hij dat ze een spin op hun rug hadden. Hij bood aan het beest weg te halen. Daarbij vertelde hij in sommige gevallen dat hij ‘gay’ was, mogelijk om hen gerust te stellen. Vervolgens greep hij hen in hun kruis of probeerde dat te doen.