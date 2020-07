Nog geen verdachte van doodrijden Tamar (14): ‘Meld het alsjeblieft als je iets weet’

De politie tast nog steeds in het duister in het onderzoek naar de doodgereden Tamar (14) uit Marken. Haar lichaam werd in de nacht van zaterdag op zondag gevonden langs de Zeedijk bij Zuiderwoude. Familiewoordvoerder Richard de Weijze: ,,Ik kan alleen maar herhalen wat haar moeder eerder al zei : als je iets weet, meld het alsjeblieft.”

De politie kreeg de afgelopen dagen tientallen tips nadat moeder Trijntje Boes een oproep deed in talkshow Op1. ,,Die gaan dan bijvoorbeeld over auto’s met schade. We nemen alles serieus, lopen alle tips na, maar op dit moment zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden”, zegt een woordvoerder van de politie.

De Weijze, die optreedt als spreekbuis van de familie, hoopt dat er snel meer duidelijk wordt. ,,De familie heeft nog veel vragen. Vragen die alleen de persoon kan beantwoorden die haar heeft aangereden. Als er getuigen zijn of mensen die meer weten, meld het alsjeblieft aan de politie.”

Haar moeder vroeg zich in de talkshow onder meer af of Tamar de auto heeft zien aankomen en hoe laat ze is overleden. ,,Heb je haar gezien? Ik vind dat voor Tamar gewoon gerechtigheid. Diegene die dit op zijn geweten heeft, heeft ook geen leven meer. Ik ook niet. Kun je dan nog verder leven? Ze is nu in de berm achtergelaten als een beest, dit gun je haar niet”, zei ze dinsdagavond.

Impact

Na het relaas van Trijntje Boes kwam er veel steun uit heel Nederland. ,,Dat is heel fijn, maar eerlijk gezegd is de familie daar niet echt mee bezig. De familie is volledig in rouw. Zaterdag is de uitvaart van hun dochter”, zegt De Weijze. ,,Haar dood heeft veel impact op het dorp. Marken is klein (1810 inwoners, red.), veel mensen kennen elkaar en vanzelfsprekend raakt het iedereen. Ze zoeken elkaar op om dit samen te verwerken.”

Tamar was die fatale zaterdagavond rond 01.00 uur weggegaan van huis in Marken na een meningsverschil over het tijdstip waarop ze naar bed moest. Ze pakte haar jas en ging naar buiten. Haar moeder was direct op de fiets haar dochter achterna gegaan om haar in het dorp te zoeken. Tamar was echter de dijk richting Monnickendam opgegaan. Agenten die rond vier uur ‘s nachts naar Marken reden om de vermissing van het meisje te onderzoeken, vonden het slachtoffer in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Uit onderzoek bleek dat de tiener is aangereden door een auto, waarna de bestuurder is doorgereden. Volgens de politie was ze op slag dood.