Nog veel grotere monstermeervallen in Nederlandse rivieren

De monsterlijk grote meervallen zitten al een tijdje in de Nederlandse wateren en vormen de grootste inheemse roofvis van Nederland. ,,Ze zijn hier opgegroeid”, weet hoofdredacteur Arnoud Terlouw van vismagazine Beet. ,,We zien nu wel een opkomst van heel veel meervallen die heel groot worden.”



En dan te bedenken dat de meerval bijna uitgestorven was in ons land. Er was jaren geleden nog maar één populatie over, in de Westeinderplassen. Maar door de aanleg van een kanaal tussen de Rijn en de Donau kon de meerval Nederland binnenzwemmen en de wateren veroveren. ,,Ook ontsnapten er een paar uit een kwekerij in Wallonië, waardoor ze in de Maas terecht kwamen”, weet fervent visser en hengelsportjournalist Thomas Sintobin. De paar warme zomers van de afgelopen jaren hebben de vissen volgens hem explosief laten groeien.



Met name in de grote rivieren, zoals de Waal en de Maas, zwemt de meerval rond. ,,Maar ook in hartje Rotterdam. Daar zijn zelfs nog grotere gevangen dan deze week, alleen zijn die niet gemeld”, aldus Terlouw. ,,Ik denk dat die in Rotterdam wel 2,70 meter was. In Spanje, Frankrijk en Italië worden ze zelfs nog groter.”



Terlouw denkt niet dat we ooit meervallen van 3,5 meter in Nederland tegen zullen komen. ,,Er zit wel een grens aan. Maar ik denk dat we de komende tien jaar zeker vaker vissen zien van 2,40 of 2,50 meter.”