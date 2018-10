Non-stop kerkdienst moet uitzetting Armeens gezin voorkomen

De tranen zijn nooit ver weg. In de kantine van de Bethelkerk in Den Haag vecht Hayarpi Tamrazyan (21) met haar emoties. Hier zit ze dan, in opnieuw een kerkgebouw, zonder de mogelijkheid om ook maar even naar buiten te gaan. ,,Als ik de bus neem, kan ik zomaar worden opgepakt en uitgezet’’, verzucht ze.



Dat heeft een reden. Hayarpi, broertje Warduhi (19), zusje Seyran (15) en haar ouders zijn uitgeprocedeerd. Armenië is volgens de IND een veilig land en daarom is er geen recht op asiel. Ook een beroep op het kinderpardon voor ‘gewortelde’ asielkinderen werd afgewezen.



En een uitzondering zoals staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) begin september tóch nog maakte voor de eveneens Armeense kinderen Lili en Howick valt eveneens niet te verwachten. Ten einde raad vond het gezin onderdak bij de gereformeerde kerk in Katwijk waar het wekelijks naartoe ging.



Afgelopen donderdag volgde een geheime verhuizing naar Den Haag. De protestantse Bethelkerk neemt het stokje van Katwijk over. ,,Voor de kerk is dat best een dilemma’’, zegt voorzitter Theo Hettema van de Kerkenraad in Den Haag. ,,Het bijbelvers Romeinen 13 zegt: ‘gehoorzaam de overheid’, maar in Mattheus 25 roept Jezus ons op zieken te verplegen, naakten te kleden en vreemdelingen gastvrij te onthalen.’’



Verder lezen na de foto