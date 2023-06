Noodbevel in Den Haag om tractoren in de stad tegen te houden, boeren trekken snelweg A28 op

Gekocht voor een habbekrats, verpatst voor 900 euro: Paul maakt klapper met kringloop­vondst

Stiekem hoopt iedereen weleens een klapper te maken met een kringloopvondst. Paul van Eck uit Sliedrecht lukte het: een metalen potje dat hij voor 3,50 euro kocht, bleek veel meer waard. ,,Ik had wel verwacht dat ik wat biedingen zou krijgen, maar een uur later had ik een mail dat het verkocht was.”