Noodlijdende toerismebranche trekt aan de bel: ‘Waarom geen eigen staatssecretaris?’

Om de zwaar getroffen toerisme- en recreatiebranche overeind te houden is een nationaal hersteloffensief nodig, waarmee honderden miljoenen gemoeid zijn. Dat stellen vijftien grote toerisme- en marketingorganisaties, waaronder Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost, Rotterdam Partners, Utrecht Marketing en Eindhoven365. In een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink pleiten zij voor een aparte staatssecretaris voor toerisme.