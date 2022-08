Noodverordening rond woning stikstofminister Van der Wal van tafel, andere maatregelen blijven

Toen de stikstofplannen werden onthuld, richtte veel boosheid zich op minister Van der Wal. In juni werd haar woning in Hierden drie keer belaagd door boze boeren. Wat aanvankelijk begon als een ludieke actie, mondde uit in ongeregeldheden. Op dinsdag 28 juni braken boeren door een politieblokkade heen, er werd met vuurwerk gegooid en hooi rondgeblazen met een hakselaar.