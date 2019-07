Noodweer met hagelstenen als poffertjes trekt over westen en zuiden, noorden straks de klos

Zware onweersbuien met centimeters grote hagelstenen trekken vanmiddag over het westen en zuiden van Nederland heen. Het KNMI heeft code oranje ingesteld voor de provincie Zuid-Holland, in ieder geval tot vijf uur. In de rest van Nederland geldt code geel.