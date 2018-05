Noodweer zorgt voor veel schade en lokale regenrecords

De verschillen waren gisteravond groot, zo stelt weerman Ben Lankamp van Weerplaza . ,,In het oosten van het land viel plaatselijk tussen de 60 à 70 millimeter regen in een tijdsbestek van 1 à 2 uur. Dat is meer dan wat er normaal gesproken in de hele maand mei valt. Maar even verderop was het slechts 20 millimeter." Lankamp noemt Hellevoetsluis, Ede en Millingen aan de Rijn als voorbeelden van plekken die het zwaar te verduren kregen. In Hellevoetsluis liepen twee basisscholen onder water, in Ede liep een tunnel vol water en stortte een bedrijfsgebouw in en in Millingen aan de Rijn stonden complete straten blank. Uit diverse plekken in het land kwamen ook meldingen binnen over omgewaaide bomen en hagelstenen van wel 3 centimeter groot.

Haperende ruitenwissers

Het noodweer leidde ook tot flinke files en veel pechgevallen. Met 811 kilometer file op het hoogtepunt staat de spits van gisteren in de top 5 van drukste avonden van het jaar. Ook de ANWB had het drukker dan normaal, voornamelijk vanwege haperende ruitenwissers en elektronische mankementen. Op Schiphol raakten enkele vluchten vertraagd vanwege het slechte weer. Ook de diverse lokale wandelvierdaagses hadden last van het weer. De overkoepelende Koninklijke Wandel Bond Nederland wees gisteren alle zeshonderd lokale organiserende comités op de slechte weersomstandigheden. Het was vervolgens aan de organisaties zelf om te beslissen of de tocht wel of niet doorgaat. In onder meer Amsterdam, Hoogezand, Alkmaar, Schaijk, Heiloo, Tiel en Hengelo ging het evenement gewoon door. Hoewel de hoeveelheid regen op dagbasis dus uitzonderlijk is, hebben we volgens Lankamp ieder jaar wel een paar keer te maken met dergelijk noodweer. De komende dagen hoeven we echter niet bang te zijn dat het weer zo tekeer zal gaan. Lankamp: ,,Vandaag verspreid over de dag zijn er wel weer wat buien, maar die zijn niet zo heftig als gisteren. Op de meeste plaatsen blijft het bovendien droog. Morgen is de kans op onweersbuien weer wat groter, dus daar moet met name de avondspits rekening mee houden."

Miljoenenschade

Verzekeraars brengen momenteel in kaart hoe groot de schade veroorzaakt door het slechte weer precies is. Volgens woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars loopt die waarschijnlijk in de miljoenen, maar een echte schatting durft hij niet te geven. ,,Het noodweer was zo lokaal, dat we de modellen die we daar normaal gesproken voor gebruiken niet kunnen inzetten. We moeten dus eerst alle meldingen verzamelen en die zijn nu ook nog niet allemaal binnen." Bij vergelijkbaar noodweer in de Randstad was de schade twee jaar geleden zo'n 20 miljoen.



Verzekeraar Interpolis weet al wel te melden dat er bij hen zo'n 40 procent meer meldingen werden gedaan van schade aan huizen en 25 procent meer van schade aan schuttingen en schuren (van 170 naar 215). In totaal kwamen er 85 meldingen binnen van schade aan auto's, met name veroorzaakt door hagel. Bij bedrijven was er vooral sprake van wateroverlast. Het extreme weer in mei leidde overigens over de gehele linie tot meer meldingen, 29.243 in totaal voor deze maand. Dat is maar liefst 19 procent meer dan in de meimaand een jaar eerder.