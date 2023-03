Nooit meer samen wegen: WeightWatchers stopt met dieetclub

Van Vessem kan het weten. Ze laat zich al twintig jaar aanmoedigen en was op enig moment zelf ook een coach die anderen motiveerde de kilo’s van het lijf te houden. ,,Ik weet dus precies wat ik wel en niet moet doen, en toch doe ik dat niet zonder motivatie van anderen. In de app staan prachtige achtergrondartikelen over dat ik meer moet bewegen. Dat snap ik, maar wat is dan leuk om te doen? Dat hoor ik op de cursus, waar iemand net met aquagym is begonnen.”



Net zoals ze op de cursus getipt wordt over wat ze kan eten in plaats van de zak chips. Kikkererwten blijken een uitstekend alternatief. Even kruiden, een paar minuten in de magnetron en wat zout erbij. ,,Dan probeer ik dat uit en lijkt het net een borrelnootje.”