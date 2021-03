Noord-Holland vreest ‘zwart coronascenario’, ziekenhuizen vol

Het Dijklander ziekenhuis zegt op dit moment nog nét de gevraagde zorg te kunnen bieden. Maar dat is te danken aan de afspraken die zijn gemaakt over spreiding van patiënten. ,,In de afgelopen weken moesten wij dagelijks zes tot acht patiënten uitplaatsen naar andere ziekenhuizen, omdat in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland het aanbod van patiënten te hoog blijft", laat een woordvoerder weten.



Ook bij de Noordwest Ziekenhuisgroep hebben meer patiënten coronazorg nodig dan waar zij op dit moment de capaciteit voor hebben. ,,Er worden daarom dagelijks veel patiënten uitgeplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio. Daardoor is de situatie in de regio Noord-Holland op dit moment onder controle", zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.



Op dit moment worden er bij de Noordwest Ziekenhuisgroep 34 coronapatiënten behandeld, waarvan er negen op de ic liggen en 25 in de kliniek. ,,Alle ziekenhuizen hebben vanuit het ministerie van VWS de opdracht gekregen om zich voor te bereiden op het laatste scenario, waarbij we niet meer in staat zijn om aan iedereen de zorg te bieden die ze nodig hebben. Er is een landelijk draaiboek, waar ziekenhuizen invulling aan moeten geven. We hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als er landelijk wordt afgekondigd dat we in de laatste fase zitten moeten we daar op voorbereid zijn en niet pas dan actie gaan ondernemen. Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Alleen daarmee kunnen we dit voorkomen.”