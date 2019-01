‘Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Schiphol’

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam wordt doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. Volgens Schiphol-topman Dick Benschop is daarover overeenstemming met de gemeente Amsterdam.

Dat zei hij vandaag bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de luchthaven. Amsterdam liet zich tot nu toe vooral afwijzend uit over doortrekking van de metrolijn, maar Benschop heeft het gevoel dat er - nu de metro rijdt - bereidheid is om verder te kijken. De groep praat nu over de plannen met Den Haag.



Daar ligt al een integraal voorstel van onder meer NS, Schiphol, Prorail en Amsterdam. Daarin zijn nog geen financiële afspraken vastgelegd. Wel wil Schiphol een bijdrage leveren. ,,We willen niet alleen ons handje ophouden, maar ook iets meebrengen. Een soort offer you can’t refuse’’, aldus Benschop.



Ruim een jaar geleden werden de plannen nog op de lange baan geschoven, omdat politiek Den Haag haar bijdrage weigerde te doen.

Krap

Met het doortrekken van de metrolijn moet een groot deel van de lokale treinreizigers straks de metro nemen. Door vervolgens het aantal stoptreinen te verminderen, komt ruimte vrij voor internationale hogesnelheidstreinen op het krappe ondergrondse treinstation van de luchthaven.



Schiphol wil graag vluchten over korte afstand aanvullen met snel treinverkeer, maar daarvoor is op het station geen ruimte meer. Benschop: ,,De hogesnelheidstrein naar Londen stopt hier niet, die naar Duitsland niet.”



In eerdere ruwe plannen zou de lijn langs ringweg A10 en A4 richting Schiphol moeten gaan lopen en extra stops krijgen bij Riekerpolder en een te ontwikkelen kantorengebied bij Badhoevedorp. Wel moet er dan een extra tunnel onder de Buitenveldertbaan worden aangelegd zodat de metrolijn Schiphol Centrum kan bereiken. Van daaruit zou de verbinding volgens de Schipholtopman ook verder kunnen lopen naar Hoofddorp.

Overlast