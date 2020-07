Noordelijk demonstratieverbod tractoren niet verlengd

Reden voor het verbod, dat een week geleden van kracht werd, was volgens de veiligheidsregio’s dat eerdere demonstraties leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

,,De voorzitters van de drie veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen’’, aldus de veiligheidsregio’s. ,,Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden.’’

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Het wilde via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om het verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.