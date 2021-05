Noorderlicht vannacht mogelijk boven Nederland te zien

Het noorderlicht heeft te maken met de activiteit van de zon. De zon is een soort onstuimige kolkende vuurbal waar soms uitbarstingen voorkomen. Bij zo’n uitbarsting, ook wel zonnestorm genoemd, wordt er in één klap een grote hoeveelheid geladen deeltjes het heelal ingeslingerd. Het poollicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer.

Zo’n storm is nu aan de gang. Of we er deze keer iets van meekrijgen heeft te maken met het feit of er opklaringen zijn. Die zijn er volgens Weer.nl, vooral in het noorden van het land. Onduidelijk is hoe lang en op welke tijd het noorderlicht te zien is.