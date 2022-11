NPO: geen signalen over wangedrag bij andere tv-programma's

Met quiz ‘We versteenko­len geregeld vreemde taal, maar wij zijn tenminste bereid die taal te spreken’

Louis van Gaal heeft - niet voor het eerst - de lachers op zijn hand door zijn verbastering van de Engelse taal. ‘We can come an end’, deze week uitgesproken door de bondscoach, in aanloop naar het WK voetbal, is nu al een klassieker.

18 november