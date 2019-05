NS: Baby die op spoor terechtkwam gleed bij instappen uit kinderwagen

De baby die gisteren op het spoor is beland - tussen de trein en het perron - is bij het instappen uit de kinderwagen gegleden. Zo verklaren de Nederlandse Spoorwegen tegenover deze site de toedracht van het noodlottige ongeval bij station Anna Paulowna in Noord-Holland. Volgens de politie kwam de baby daar per ongeluk terecht. ,,Er zit geen strafbaar feit aan vast’’, verklaart politiewoordvoerder Wendy Boudewijn.

Jeugdagent Sjoerd Bais en zijn collega werden tijdens een surveillancerondje bij treinstation Anna Paulowna in de kop van Noord-Holland door een machinist gewenkt. ,,Er zou zojuist een baby tussen het perron en de trein zijn gevallen. We zijn direct uit de auto gesprongen en er naartoe gegaan”, schrijft de jeugdagent op Instagram.

'Hoe dan??'

Het verslag van de jonge agent op Instagram roept de nodige vragen op: ,,Hoe dan??’’, vraagt brandweervrouw Hayke Burghout zich bijvoorbeeld af. ,,Waar zijn de ouders? Zijn die al gevonden?’’, wil ene Willemijn op haar beurt weten over de in haar woorden ‘ongelofelijke gebeurtenis’. ,,Ik hoop toch echt niet dat het de bedoeling was geweest dat dit kleintje daar zou liggen..😲’’ geeft zij de jeugdagent mee op Instagram.

De trein stond volgens de Nederlandse Spoorwegen stil bij het perron van het Noord-Hollandse station. ,,Uit het rapport dat wij hebben opgesteld is te halen dat de baby bij het instappen uit het wagentje is gegleden,’’ verklaart NS-woordvoerder Erik Kroeze tegenover deze site. ,,De conducteur was daar vlakbij in de buurt en die heeft volgens de procedure direct contact opgenomen met de machinist om ervoor te zorgen dat de trein niet zou vertrekken. Vervolgens heeft de conducteur de baby tussen het perron en de trein uitgehaald.’’

Baby huilde

Toen de jeugdagent aankwam bij de trein had de conducteur de baby net bevrijd. ,,De baby huilde, dat is een goed teken, en is nagekeken door het personeel van de ambulance. Voor de zekerheid moest de baby toch even mee voor verder onderzoek in het ziekenhuis”, vervolgde de jeugdagent zijn relaas.

Volgens de NS is alles ‘gelukkig met een sisser afgelopen’. ,,Alles en iedereen is in goede gezondheid,’’ aldus NS-woordvoerder Kroeze. Hoe de baby uit de kinderwagen kon vallen blijft onduidelijk. Kroeze: ,,Of de riempjes niet goed vast zaten of dat de moeder gestruikeld is, zou ik niet kunnen zeggen.’’

De politie benadrukt dat er zeker geen opzet in het spel was. ,,Het is echt een ongeval geweest, een ongeluk, de politie doet er verder niets mee. Er zit geen strafbaar feit aan vast,’’ licht politiewoordvoerder Wendy Boudewijn van de politie Noord-Holland toe. Volgens haar was de politie toevallig in de buurt. ,,Uiteraard zijn we toen die kant op gegaan. Maar als de politie niet ter plaatse was geweest, was het waarschijnlijk onderling afgehandeld.’’

