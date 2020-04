NS breidt rooster weer wat uit: meer intercity’s, IC Direct rijdt weer

In de huidige dienstregeling rijden er vooral sprinters, waarbij op ieder station tenminste tweemaal per uur een trein gaat. Nu komen er dus meer intercity's. Dat komt reizigers op twee manieren ten goede, stelt het spoorbedrijf in een schriftelijke verklaring. ,,We zorgen er enerzijds voor dat het gemakkelijker wordt de 1,5 meter afstand te houden omdat er meer treinen zijn. Anderzijds wordt de verbinding tussen steden sneller waardoor reizigers, die echt noodzakelijk met de trein moeten reizen over langere afstanden eerder op hun werk moeten zijn.”



NS zegt met de extra ic's nadrukkelijk niet op meer treinreizigers te mikken. ,,Deze dienstregeling blijft alléén voor reizigers die noodzakelijk gebruik moeten maken van de trein. Voor anderen geldt nog steeds: blijf thuis, met de trein gaan is even geen uitje.”

Verbeteringen

In een nadere toelichting vertelt NS dat de huidige basisdienstregeling vorige maand in slechts enkele dagen in elkaar is gezet. ,,De afgelopen weken hebben we ruim de tijd gehad om te kijken naar verbeteringen. Die voeren we nu in.” De spoorwegen zeggen niet vooruit te lopen op een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet komende dinsdag. ,,Dat staat hier los van.”