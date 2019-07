NS dunt dienstregeling uit: ‘Door lange blootstelling aan hitte meer onderhoud nodig’

Asielzoe­ker (37) uit Nigeria verdronken in recreatie­plas

11:25 Een 37-jarige asielzoeker uit Nigeria is gistermiddag verdronken in recreatieplas ’t Hilgelo in Winterswijk. De man verbleef in het azc aan de Amstelstraat in Winterswijk. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).