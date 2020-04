NS gaat testen of reiziger zich vooraf wil aanmelden voor treinreis

Liefst 100.000 treinreizigers worden komende tijd door de spoorwegen en de universiteit benaderd om hun mening te geven en ervaringen te delen over hun reisgedrag. Gevraagd wordt of ze straks vaker thuis werken en minder vaak de trein zullen nemen. Of dat ze eerder met de auto gaan. Ook wordt de bereidheid gepeild om zich vooraf aan te melden voor een treinreis. ,,Een treinreiziger krijgt dan vooraf te zien welke trein druk is en welke niet”, laat NS weten. ,,Het aantal reizigers zou zo beter op de beperkte treincapaciteit kunnen worden afgestemd.” Door de strenge coronamaatregelen is het aantal treinreizigers - normaliter circa 1,3 miljoen per dag - gedaald met ruim 90 procent. Mochten de maatregelen komende tijd worden versoepeld dan zal het aantal reizigers naar verwachting fors stijgen. Zolang de 1,5 meter-eis geldt, zullen treinen echter slechts ruimte bieden voor maximaal een kwart van het normale aantal reizigers.

Dilemma's

Volgens Tjalling Smit, directielid van NS, gaan het klantonderzoek en de praktijktesten helpen om toe te werken naar een OV dat weer door zoveel mogelijk reizigers gebruikt kan worden. Tegelijk verdienen reizigers met een vitaal beroep, zoals zorgwerkers, prioriteit. ,,We moeten daarom nadenken over maatregelen die we in normale omstandigheden niet snel zouden overwegen. Die maatregelen brengen ook dilemma’s met zich mee, als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid, gastvrijheid en privacy. De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijk vertrekpunt.”



Vandaag werd bekend dat een ambtelijke werkgroep momenteel studeert op maatregelen om straks zoveel mogelijk reizigers binnen de coronabeperkingen met trein en bus te laten gaan. De commissie is een initiatief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) en haar ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. In de werkgroep praten ministerie, OV-bedrijven en reizigersorganisaties over oplossingen. Zo is een app om reizigers hun treinreis vooraf te laten reserveren op de lijst van ideeën.