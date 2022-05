NS schrapt tienminutentrein door personeelstekort, meer ingrepen dreigen

NS kampt met zo'n groot personeelstekort dat de nieuwe tienminutentrein tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem vanaf 13 juni wordt geschrapt. Volgens de spoorwegen zal het daar waarschijnlijk niet bij blijven en dreigen meer ingrepen in de dienstregeling.

Het personeelstekort bestaat al langer, maar ‘door een extra beroep op onze collega’s te doen konden we de impact voor reizigers nog voorkomen’, schrijft NS in een persverklaring. ‘Dat lukt nu niet langer.’ Vandaar dat de tienminutentrein op het traject Arnhem-Schiphol-Rotterdam in frequentie terug gaat naar een kwartierdienst. ‘Voor deze lijn is dat met de huidige lagere reizigersaantallen voldoende.’

Daar blijft het echter niet bij, waarschuwt de vervoerder alvast. ‘De vooruitzichten zijn niet rooskleurig, waardoor NS deze zomer mogelijk meer maatregelen moet nemen en belemmerd wordt in de beoogde groei.’ Een besluit hierover volgt komende twee maanden.

Het personeelstekort is er over de hele linie: van hoofdconducteurs tot machinisten, IT’ers, veiligheidsmedewerkers, kantoorpersoneel tot medewerkers in de stationswinkels. Momenteel telt NS liefst 1100 vacatures. De wervingsinspanningen zijn recent flink opgevoerd.

Specifiek voor de treinen zijn honderden conducteurs en machinisten nodig. NS zegt er alles aan te doen om voldoende treinpersoneel op te leiden. Zo zijn vorig jaar 850 mensen klaargestoomd tot conducteur of machinist en zijn dit jaar alweer 220 mensen begonnen aan de opleiding voor beide functies. ,,In 2021 hadden we echter plek voor 1.000 mensen en momenteel zijn er 500 opleidingsplekken beschikbaar", zegt woordvoerder Erik Kroeze.

Hij vertelt dat NS bij het terugbrengen van de frequentie van treinen goed kijkt waar dat het minste pijn doet voor de reizigers. ,,Vandaar ook dat we nu voor de tienminutendienst hebben gekozen. Op die route blijven voldoende treinen rijden.”

Het stoppen met de tienminutentrein tussen Rotterdam en Arnhem is desalniettemin pijnlijk; afgelopen jaar werd de dienst met veel tromgeroffel aangekondigd. Dit najaar werd eerst op veertien woensdagen proefgedraaid, waarna de trein vanaf december ging rijden.

De eerste tienminutentrein reed tussen Eindhoven en Amsterdam. Het traject Rotterdam-Schiphol-Arnhem kwam daar eind 2021 bij.

ProRail

NS is echter niet de enige partij in de spoorsector die moeite heeft personeel te vinden. Ook spoorbeheerder ProRail heeft veel vacatures, onder meer is er een tekort aan verkeersleiders. Daardoor vielen afgelopen twee jaar ook al meermaals treinen uit.

In februari moest NS ook al veel treinen schrappen wegens personeelstekort, maar dat kwam toen specifiek door de coronapandemie. Veel medewerkers zaten thuis omdat zij of een gezinslid positief getest waren op Covid-19. De tienminutentrein tussen Rotterdam-Schiphol-Arnhem reed toen ook in lagere frequentie.

