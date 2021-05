NS sluit tijdelijk 28 geldautomaten op stations na plofkraak

LIVE | Forse daling patiënten in ziekenhui­zen zet door, laagste aantal sinds twee maanden

16:48 Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. Momenteel worden 1899 mensen behandeld. Voor het eerst sinds 17 maart is het het aantal patiënten onder de 2000 gedoken. En de Tweede Kamer wil vrijwel unaniem dat mensen deze zomer gratis een test naar keuze kunnen laten doen om met vakantie te kunnen. Het kabinet is van mening dat vakantiegangers zelf hun test moeten betalen, maar op de Partij voor de Dieren na is geen enkele Kamerfractie het daarmee eens. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.