NS vervoerde helft reizigers in 2021, viert einde coronamaatregelen: ‘Neem weer de trein!’

Door de maandenlange lockdown en de vele coronamaatregelen vervoerde NS vorig jaar slechts de helft (48 procent) van het aantal reizigers dat in 2019 instapte. Dat is iets meer dan de 45 procent in het eerste coronajaar, 2020.

Dankzij 925 miljoen euro van de overheid en 15 miljoen voor de stations kon NS het verlies beperken tot 54 miljoen euro. Hoewel beduidend minder dan de 139 miljoen euro in 2020, sprak topvrouw Marjan Rintel van een zeer lastig jaar. ,,Corona raakte ons vorig jaar financieel keihard. De reizigersinkomsten lagen 1,1 miljard euro lager. We staan voor de opgave om weer een financieel gezonde organisatie te worden. Er ligt hiervoor een omvangrijk besparingsprogramma.”

Reizigers mogen hiervan niet de dupe worden in de vorm van veel duurdere treinkaartjes, zei ze. Volgens financiële man Bert Groenewegen is ook komend jaar overheidssteun nodig. ,,Ik schat dat we dit jaar 500 tot 600 miljoen euro nodig te hebben.” Ook daarna moet de mogelijkheid van een vangnet blijven bestaan.

Optimisme

Groenewegen wijst op diverse onzekerheden, bijvoorbeeld of werknemers meer hybride blijven werken. ,,Studenten en reizigers die eropuit gaan keren snel terug in de trein, dat zien we nu al. Maar hoe zit het met het woon- en werkverkeer, de forenzen, blijven zij vaker thuiswerken? Daar zal zeker impact zijn.”

De NS-top straalt desalniettemin optimisme uit, ondanks dat de oorlog in Oekraïne volgens topvrouw Rintel voor een smet zorgt. ,,Vandaag is een speciale dag”, stelde Rintel. ,,Na twee jaar van lockdown en coronamaatregelen gaat Nederland eindelijk weer open. Als NS kijken we uit naar meer leven in de treinen en op onze stations. Afgelopen twee jaar was het wel heel stil."

Behalve stil was het ook een moeilijk jaar. ,,Collega's moesten onder moeilijke omstandigheden werken.” Daarbij haalde ze uit naar het mondkapjesbeleid. Waar die in winkels, de horeca en in het culturele leven niet meer nodig zijn bij minder dan 500 mensen, geldt de verplichting wél in de trein. ,,Voor ons personeel leidt dit tot veel gedoe.”

Open armen

Voor nu nodigt Rintel iedereen uit de trein te nemen. ,,Of je nu naar familie gaat, naar een festival of een voetbalwedstrijd. Wij staan met open armen om de reizigers weer te ontvangen.” NS zal ook snel weer de volledige dienstregeling rijden, belooft ze. Vanwege de huidige omikrongolf kampen de spoorwegen met een hoog ziekteverzuim. ,,Momenteel rijden we 85 procent van onze treinen. Deze week hebben we echter besloten weer meer te gaan rijden. In maart rijden weer alle treinen hoop ik.”

Een lichtpuntje is dat NS in Duitsland en in Groot-Brittannië in rustig vaarwater is gekomen. Hier rijdt de spoorwegen met dochter Abellio op diverse trajecten. Zo is de reorganisatie in Duitsland vrijwel afgerond, waardoor het bedrijf niet meer langdurig verlieslatend zal zijn. In het VK is het oude concessiesysteem beëindigd en zijn veel risico's bij de Britse overheid komen te liggen. Al met al kon vorig jaar een nettoresultaat van 242 miljoen euro worden geboekt. In 2020 waren er nog hoge verliezen van ruim 757 miljoen euro.

