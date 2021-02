NS zet meer treinen in dan afgelopen dagen

Honderddui­zen­den kepen gesigna­leerd in Nederland: 'Dit is ongekend’

11 februari De keep is in Nederland gesignaleerd en wel in groten getale. Natuurfotograaf en vogelkenner Ruurd Jelle van der Leij (36) uit het Friese Oosterwolde spotte de zangvogel uit de familie van de vinkachtigen in zijn achtertuin en kon zijn ogen niet geloven. ,,Dit is echt heel bijzonder. Er zit er elk jaar wel eentje in mijn tuin als ik geluk heb, maar zoals nu twintig tot dertig stuks... Dat is echt ongekend.”