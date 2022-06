NS zet weer het mes in dienstregeling door personeelstekort

Vanaf maandag gaat NS per week vooraf bepalen of het nodig is om op een aantal trajecten minder treinen te rijden. Bij de aanpassingen zegt de vervoerder er rekening mee te houden dat er zo weinig mogelijk reizigers last van hebben. ,,Door een tekort aan collega’s hebben we de afgelopen dagen een aantal treinen op het laatste moment niet kunnen rijden. Dat willen we deze zomer zoveel mogelijk voorkomen", laat de NS via zijn website weten.