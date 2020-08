Nu al streep door Sinterklaas-intochten: coronaproof onthaal niet mogelijk

OM wil atleet Roelf B. en school­vriend terug in de cel: ‘Gevaar dat ze Hongarije ontvluch­ten’

3 augustus De in Hongarije voor drugshandel veroordeelde Nederlandse topsprinter Roelf B. en zijn schoolvriend Gert-Jan N. moeten mogelijk weer de gevangenis in. Het Hongaarse Openbaar Ministerie in Boedapest vindt dat er onmiddellijk een einde moeten komen aan hun huisarrest. ,,Wij vinden dat zij in de gevangenis hun hoger beroep moeten afwachten”, zei woordvoerder van het OM Ferenc Rab vanavond tegen het ANP.