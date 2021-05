Nu de terrassen langer opengaan, stijgt ook de temperatuur: dit weekend boven de 20 graden

Zonkracht

Bij het warme weer hoort ook een sterkere zonkracht, waarbij het van belang is dat er goed wordt gesmeerd met een hoge factor. ,,De zon is behoorlijk sterk in deze tijd van het jaar’’, zegt meteoroloog Johnny Willemsen. ,,Midden op de dag is de zonkracht 6 tot 7. De zonkracht of UV-index wordt vooral bepaald door de stand van de zon. Hierdoor is de zonkracht standaard het hoogst in de maanden mei, juni en juli en midden op de dag (grofweg tussen 12:00 en 15:00 uur). Daarnaast speelt de hoeveelheid ozon in de atmosfeer een flinke rol. Dit varieert van dag tot dag en hierdoor kan het op de ene zonnige dag zonkracht 6 zijn en een dag later zonkracht 7.”