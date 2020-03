Nu tien mensen overleden aan corona, aantal besmettingen stijgt naar 804

UPDATEEr zijn in Nederland de afgelopen 24 uur vijf mensen aan COVID-19 overleden. Er kwamen 190 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 804 en het aantal sterfgevallen op tien, meldt het RIVM in haar nieuwste update.

Bij alle sterfgevallen ging het om oudere patiënten met ‘onderliggend lijden', meldt het RIVM. Waar de overleden personen woonden, is niet bekend.

Brabant is nog altijd de grootste coronahaard, met Tilburg (67 gevallen) en Breda (53) voorop. Ook de buurgemeenten Meierijstad en Uden schieten er met beide 25 besmettingen uit. In Utrecht zijn nu 26 bevestigde gevallen, in Amsterdam en Rotterdam 20 en in Den Haag 8. In het zuiden van Limburg is Sittard-Geleen relatief hard getroffen met 23 coronapatiënten.

Gisteren kwamen er 111 coronapatiënten bij in ons land, de dag daarvoor 121. Van de 804 bevestigde personen werken er 179 in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest. In Brabant is dat overigens niet meer zo. Daar is ervoor gekozen om het aantal beschikbare tests te gebruiken voor patiënten die bijvoorbeeld op de eerste hulp binnenkomen met klachten die op corona kunnen wijzen. Ook mensen die bij een coronapatiënt in huis wonen en daarom ook mee moeten doen aan de verplichte thuisisolatie worden niet meer getest. Woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM meldt dat er al ‘ruim meer dan tienduizend tests’ zijn uitgevoerd.

Omdat in verband met de beperkte capaciteit niet meer iedereen getest wordt op het coronavirus, is het werkelijke aantal besmettingen zeker hoger dan de officiële 804. In totaal zijn nu 115 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Extra maatregelen

Het kabinet kondigde gisteren extra maatregelen aan om de uitbraak van het virus te stoppen, zoals een verbod op bijeenkomsten met meer dan honderd mensen. Het is nog niet bekend of er naar aanleiding van de cijfers van vandaag nog strengere maatregelen worden genomen.

,,De maatregelen die nu zijn genomen zijn al behoorlijk vergaand", zegt RIVM-woordvoerder Wychgel. Hij benadrukt nog maar eens dat het belangrijk is landgenoten zich eraan houden. ,,Dit vraagt solidariteit van alle Nederlanders. Je doet het misschien niet voor jezelf, maar om te voorkomen dat het ziekenhuis verstopt raakt, of dat je kwetsbare medemens besmet raakt. We moeten er samen alles aan doen om te zorgen dat de piek van de epidemie zo laag mogelijk blijft.”