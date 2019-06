Nu zijn de mannen het voetbal ook al kwijt

Groningen getroffen door vierde aardbeving in twee weken tijd

13 juni Weer is het raak in Groningen: iets na 15.30 uur vanmiddag vond een aardbeving plaats met een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Appingedam. Het is in de provincie Groningen alweer de vierde beving in minder dan twee weken tijd.