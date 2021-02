NVWA en producent waarschuwen voor gevaarlijke babyslaapzakjes: ‘Stop onmiddellijk met gebruik’

UPDATE In vriesnacht gedumpte jongen in rolstoel zeker van veilige plek in instelling: ‘Daar zijn we ontzettend blij om’

15 februari Niet alleen de naam van de gehandicapte jongen die vorige week in een ijskoude nacht onderkoeld werd gevonden langs een doorgaande weg in Rijswijk is eindelijk bekend bij de politie, hij heeft ook een plek in een instelling.