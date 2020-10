Oehoe-kuikens die steeds uit nest kukelden op balkon van Jos (64) zijn Dier van het Jaar geworden

Aantal geredde zwemmers afgelopen zomer verdubbeld

1 oktober Het aantal zwemmers dat afgelopen zwemseizoen (mei - september) hulp is verleend door lifeguards van Reddingsbrigade Nederland is gestegen van 394 in 2019 naar 770 in 2020. Het aantal mensen dat daarbij uit een levensbedreigende situatie moest worden gered, steeg van 68 naar 164. De bond spreekt van een zorgelijke toename van zwemmers die in nood kwamen.