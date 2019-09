‘Oei ik groei’ komt met volledig nieuw handboek voor ouders van nu

Vanuit haar statige Arnhemse herenhuis bestiert Xaviera Plas-Plooij een miljoenenbedrijf. Van het boek Oei, ik groei! - over de sprongetjes die een kind in zijn ontwikkeling maakt - zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht (het boek raakte in het Engels bekend als The Wonder Weeks). De apps worden maandelijks duizenden keren gedownload. Vorig jaar verscheen na 26 jaar een heruitgave van het oorspronkelijke boek, terwijl het bedrijf ook nieuwe titels uitbrengt, zoals het onlangs verschenen Oei, ik groei! Het Zwangerschapshandboek. ,,Als ceo ben ik hartstikke druk en toch wilde ik dit boek zelf schrijven. Voor mijn gevoel was er nog geen compleet zwangerschapsboek van deze tijd. Met kennis over de ontwikkeling van de baby, maar ook met aandacht voor lifestyle. Zo aten onze moeders geen chia-pudding, lieten ze geen botox inspuiten en deden niet aan krachttraining zoals vrouwen nu doen. Over die onderwerpen heb ik artsen en verloskundigen geïnterviewd.’’