Oekraïener op Schiphol aangehouden na mishandeling zoontje (3) in vliegtuig

Volgens de marechaussee wordt de Oekraïener verdacht van mishandeling. De vader is na aankomst overgedragen aan de autoriteiten en meegenomen voor nader onderzoek. Het 3-jarig zoontje is aan de Raad voor de Kinderbescherming overgedragen. Een zegsman van de Koninklijke Marechaussee stelt dat de vader alleen met zijn zoontje reisde. ,,Waar de moeder was, is nog onbekend. Hoe dan ook niet in het vliegtuig dat als eindbestemming Amsterdam had.”

De marechaussee werd, toen het toestel nog niet was geland, door de crew geïnformeerd over de situatie aan boord. ,,Dat gebeurt wel vaker bij onrust in een vliegtuig. Maar dit is natuurlijk wel een extreem heftig geval omdat er een piepjong kind bij betrokken was.” Of het jongetje door de mishandeling gewond raakte, wil de marechaussee niet zeggen. ,,Het is al met al erg triest.” De man zit momenteel vast. ,,Het is fijn dat het kind zo snel kon worden opgevangen en in veilige handen is.”