Oekraïense ambassades, waaronder die in Den Haag, ontvangen ‘bloederig pakket’ met dierenogen

De Oekraïense ambassade in Den Haag heeft een ‘bloederig pakket’ met dierenogen ontvangen. Ook bij ambassades en consulaten van Oekraïne in andere landen zijn zulke pakketten binnengekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev heeft dat gemeld.

Een woordvoerster van de Oekraïense ambassade in Den Haag kon het bericht niet bevestigen en zei niets te kunnen zeggen. Bij de Oekraïense ambassades in Hongarije, Polen, Kroatië, Italië werden ook bloederige pakketten bezorgd, evenals bij consulaten in Napels, Krakau en het Tsjechische Brno. De pakketten zijn gedrenkt in een vloeistof met een kenmerkende kleur en geur. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse zaken meldt bovendien dat de ingang van de residentie van de ambassadeur in het Vaticaan is vernield. De ambassade in Kazachstan kreeg een bommelding, maar dat bleek loos alarm. De Amerikaanse ambassade ontving een brief met een fotokopie van een kritisch artikel over Oekraïne.

,,We hebben redenen om denken aan een goed geplande terreurcampagne en intimidatie van ambassades en consulaten van Oekraïne”, zegt minister van Buitenlandse zaken Dmitro Koeleba in een bericht op de Facebookpagina van zijn woordvoerder Oleg Nikolenko. ,,Omdat ze niet in staat zijn om Oekraïne te stoppen aan het front, proberen ze ons te intimideren. Ik kan echter meteen zeggen dat deze pogingen zinloos zijn. We zullen effectief blijven werken aan de overwinning van Oekraïne.”

Alle ontvangen enveloppen kwamen volgens Nikolenko uit één Europees land. Oekraïne zegt in contact te staan met de politie in de verschillende landen om de dreigpakketten te onderzoeken en om verdachten op te sporen. De ambassades en consulaten worden extra beveiligd op last, zegt Oekraïne. Koeleba: ,,We dringen er bij buitenlandse regeringen aan op maximale bescherming van Oekraïense diplomatieke instituties.”

Bombrieven

De regering in Kiev deed gisteren ook al een oproep aan al zijn ambassades om extra veiligheidsmaatregelen te treffen nadat in Spanje de afgelopen dagen bombrieven waren verstuurd naar de ambassades van Oekraïne en de VS in Madrid. Een medewerker van de Oekraïense ambassade raakte lichtgewond. Premier Pedro Sánchez kreeg eerder een brief met een ontvlambare stof. Ook bij het Spaanse ministerie van Defensie, een luchtmachtbasis en een wapenfabrikant in Zaragoza werd een bombrief bezorgd.

Spaanse media melden dat de zelfgemaakte explosieven slechts kleine hoeveelheden pyrotechnisch materiaal bevatten, die bij het openen een vlam veroorzaken. Een verband tussen de brieven en de Spaanse steun aan Oekraïne wordt niet uitgesloten.

Het Oekraïense consulaat in de Tsjechische stad Brno werd eerder op de dag geëvacueerd vanwege de verdachte post. De Tsjechische politie riep medewerkers van alle consulaten en ambassades en wapenbedrijven in NAVO- en EU-landen op uiterst voorzichtig te zijn bij het afhandelen van post. De regering in Praag is een van de felste steunpilaren van Kiev.