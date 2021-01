Oeps! Stel uit westen rijdt zich met de camper vast in Achterhoekse modder

Een stel uit het westen van het land reed vandaag met hun wagen de Blankersweg op, tot ze compleet vast kwamen te zitten. Ze kwamen er te laat achter dat je daar beter niet kunt rijden. ,,Ze konden niet meer voor- en niet meer achteruit’’, vertelt wijkagent Willem Saris. ,,Die mensen zijn hier onbekend, en kwamen zo in die situatie. En waar moet je dan heen? Terug was geen optie meer’’, zag de wijkagent met eigen ogen.

Trekker schiet te hulp

Gelukkig is een trekker in de Achterhoek nooit ver weg. Met behulp daarvan en een bergingsbedrijf, is de camper weer losgetrokken. ,,Dus dat was nog een geluk bij een ongeluk’’, glimlacht Saris. De wagen heeft volgens de wijkagent aan het avontuur in de modder geen noemenswaardige schade overgehouden.



Genieten van de omgeving zat er daarna voor het stel niet meer in. ,,Ze zijn weer naar huis gegaan, die hadden het hier wel gezien ja.’’