OM: Alisa N. lichtte op lafhartige wijze bejaarden op en ging daarna met hun geld shoppen

Justitie zegt beelden snelwegcamera’s tóch te gaan gebruiken om boeren aan te pakken

Justitie in Oost-Nederland zegt in de strijd tegen blokkeerboeren vanaf nu toch te kunnen beschikken over beelden van snelwegcamera’s. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat, dat de camera's beheert, reageert verbaasd op het nieuws.

30 juli