OM België eist 2 jaar cel en geldboete van 8000 euro voor Immanuelle Grives

Grives had codetaal verzonnen om drugs in haar administratie bij te houden, zo bleek vandaag. Ook bewerkte ze 15 gram coke met druivensuiker zodat ze meer handel te verkopen had. De 34-jarige actrice gaf in haar verhoor toe dat ze wel een hele grote voorraad drugs bij zich had om zich daarmee in te leven in haar filmrol. Ze wist niet waarom dat was. Ze wilde door middel van het experiment weten hoe het was om drugsdealer te zijn. De verkoop viel tegen, zei ze. Ze was al drie dagen op het festival en had nog maar een klant gehad die 8 pillen had afgenomen.