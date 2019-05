OM blundert opnieuw: wederom foto kroongetuige verspreid

Het OM is opnieuw in verlegenheid gebracht door het per ongeluk verspreiden van een foto van een kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd over de georganiseerde misdaad. Ditmaal gaat het om een foto van kroongetuige Tony de G. die getuigt tegen motorclub Caloh Wagoh. Eerder verspreidde het OM foto’s van kroongetuige Nabil B .

Kroongetuige Tony de G. (34) speelt een cruciale rol in een omvangrijke strafzaak tegen de georganiseerde misdaad. De G. wordt zelf verdacht van het liquideren van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, die in juli 2017 werd doodgeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen, en zat in die zaak al geruime tijd in voorlopige hechtenis. Eind november 2018 werd bekend dat De G. was overgelopen naar het OM en in ruil voor strafvermindering belastende verklaringen had afgelegd. Delano ‘Keylow’ R. (48) en Greg R. (71), kopstukken van motorbende Caloh Wagoh, werden als gevolg van deze verklaringen aangehouden. Zij zitten sindsdien in voorarrest en worden gekoppeld aan in totaal drie liquidaties en de beschieting van de villa van een andere crimineel. Het OM meent dat zij dit weer in opdracht deden van de internationaal gezochte crimineel Ridouan Taghi.

Dat het OM nu opnieuw –deze week nog- een foto van deze bedreigde kroongetuige heeft verspreid in dossiers is een pijnlijke zaak, omdat deze kroongetuigen in een zeer zwaar beschermingsprogramma zijn opgenomen. In april bleek bovendien dat het OM in een andere zaak óók een foto van kroongetuige Nabil B. had gedeeld. Deze foto van Nabil B., die 40 verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Taghi, kwam ook per ongeluk terecht in de dossiers die werden verstrekt aan advocaten. Nabils broer Reduan werd maart vorig jaar vermoord, zes dagen nadat het Openbaar Ministerie de kroongetuige had gepresenteerd. Volgens de familie gebeurde dit prematuur. Ridouan Taghi en zijn rechterhand Said Razzouki waren nog op vrije voeten en zijn nog steeds voortvluchtig.

Het OM heeft een verzoek gedaan aan de advocaten die in deze zaak betrokken zijn de foto’s te verwijderen. ,,In het belang van de veiligheid van de kroongetuige wil ik u verzoeken de foto’s met zijn beeltenis erop te verwijderen,” schrijft het OM in een mail. Onno de Jong, advocaat van Tony de G., betreurt het dat de foto’s zijn verspreid. ,,Het is niet erg handig en het is niet goed te maken. Bovendien is er geen wettelijke basis voor het terugvragen van deze foto’s. Dus dat gaat vast niet lukken.”