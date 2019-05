OM brengt ‘Rico de Chileen’ in verband met tal van liquidaties

Dat bleek vanochtend tijdens een tussentijdse zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. Het bewijs dat het OM in handen zegt te hebben is afkomstig uit de gekraakte berichten die zijn verstuurd met gecodeerde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy). Via deze telefoons bespraken criminelen jarenlang vrijuit en gedetailleerd, omdat ze zich via deze communicatie onbespied waanden. De servers zijn tot schrik van de onderwereld in beslag genomen en miljoenen berichten zijn inmiddels ontsleuteld en leesbaar gemaakt.

Eerder maakte het OM al bekend dat de voortvluchtige Ridouan Taghi samen met Rico allerlei liquidaties bespraken, waaronder die op Samir Erraghib (2016), misdaadblogger Martin Kok (2016) en een voorstel om officier van justitie Kees Plooij ‘te laten slapen’. Het OM denkt dat Taghi samen met Rico de Chileen en Naoufal ‘Noffel’ F. een crimineel driemanschap vormde. Overigens wees Rico de Chileen het idee om officier Plooij te doden af. ,,Haha, Hermano (broer) Sir. Dat zijn echte gedachtes, maar nee. (...) Wachten en kijken of we het anders kunnen doen. Wij hadden dat toen tegen mensen gezegd en kregen zwaar hoofdpijn!!! Hermano Sir, we doen wat we moeten doen. Fuck ze, maar we moeten scherp en tactisch te werk gaan!,” schreef hij terug aan Taghi.

Geruchtmakend

Nu blijkt, volgens het OM althans, dat ook andere geruchtmakende moorden door Rico bevolen zouden zijn. Het OM baseert zich daarop op basis van PGP-berichten van andere criminelen (waaronder de Amsterdamse crimineel Delano B.) die bespreken wat er gebeurt in de onderwereld. Deze berichten zijn door het OM leesbaar gemaakt. Zo zou de moord op Luana Luz Xavier aan Rico de Chileen zou kunnen worden toegerekend, schrijven ze. De 34-jarige vrouw werd in december 2014 op straat in Amstelveen doodgeschoten. Haar twee kinderen waren getuige van de brute moord.

Luz Xavier was de vriendin van de Amsterdamse crimineel Najib ‘Ziggy’ H, die spoorloos is verdwenen. Algemeen wordt aangenomen dat hij is vermoord en dat zijn lichaam is weggemaakt.. Ook de moord op Mario Magan Tier (2016) is volgens de PGP-gebruikers aan Rico toe te rekenen. Het OM zegt dat soortgelijke informatie ook bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) is binnen gekomen. Ook zijn anonieme brieven met deze informatie bij de recherche bezorgd. Momenteel doet het OM nog volop onderzoek naar deze PGP-berichten, en moeten er nog verschillende getuigen worden gehoord.

Desinformatie