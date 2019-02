OM eist 3 jaar cel tegen teruggekeerde Syriëgangster

Justitie eist 3 jaar celstraf , waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen Senabel al N. (35) uit Ede. Volgens het Openbaar Ministerie is ze een teruggekeerde jihadiste die in Irak met een IS-strijder getrouwd is geweest. De Edese ontkent dat.

De Edese staat vandaag voor de rechtbank in Rotterdam en is daarmee een van de eerste vrouwelijke teruggekeerde Syriëgangers die voor de rechter moet komen. Van de 36 maanden zouden er 12 voorwaardelijk moeten zijn. Al N. zit nu ruim een jaar vast en zou dus nog een paar maanden in de gevangenis blijven zitten. Eerder werden onder meer Laura H. en Oum Z. veroordeeld. Zij kregen allebei twee jaar cel, helemaal of grotendeels voorwaardelijk. In Koerdische gevangenkampen verblijven nog mogelijk tientallen Nederlandse jihadistes die zijn vertrokken uit het kalifaat en willen terugkeren naar Nederland.

Dát Senabel in Irak in IS-gebied is geweest, ontkent ze niet. Ze was in december 2015 in Fallujah, dat toen nog nog onder IS-bewind stond. Ze was er, hoogzwanger, met haar Irakese man op bezoek bij een oude vriend. Wáárom was ze daar, terwijl ze toen al wist dat haar eigen broer door IS was geëxecuteerd? ,,Het maakte me niet zoveel uit dat IS daar de baas was. Mijn man en ik woonden in Bagdad en de regering daar heeft ook veel mensen van mijn schoonfamilie gedood.’’

Asielvergunning in Nederland

De levensreis van de Edese Senabel is een wonderlijke. Ze is geboren in Koeweit, maar haar familie is Irakees. Na de Tweede Golfoorlog vlucht het gezin naar Nederland en krijgt hier asiel. Als Senabel 12 jaar is krijgt ze de Nederlandse nationaliteit. Uiteindelijk gaat ze studeren en wordt ze lerares Engels, ze werkt op verschillende scholen.

Als IS in 2014 in opkomst is, steunt ze die groepering, zo blijkt uit onder meer haar facebookpagina en een account op Soundcloud. ,,Het leek er in eerste instantie op dat zij de onderdrukte mensen in Irak en Syrië kwamen helpen. Ze streden tegen Assad en werden in sommige steden soms juichend binnengehaald. Daarom steunde ik ze toen, maar ik riep niet op tot aanslagen ofzo.’’

In 2014 gaat ze met haar zus in de meivakantie naar familie in Irak. ,,Op vakantie.’’ Maar ze laat zich in Ede wel uitschrijven bij de gemeentelijke administratie. ,,Ik wilde misschien wel in Irak blijven, om te trouwen en een gezin te stichten.’’ Toch komt ze weer terug naar Nederland.

Syrië

Quote Bent u niet gewoon in een IS-familie getrouwd? Rechter Van der Groen Daarna duikt ze op aan de Turks-Syrische grens, samen met haar vader. Ze waren daar, verklaarde ze gisteren in de rechtbank in Rotterdam, om informatie te verzamelen over haar broer, Khalid. Die zou op dat moment gevangen zitten bij IS. De twee belanden in een huis in het Turkse Gaziantep met IS-strijders en hun vrouwen en treffen er een oude vriend van broer Khalid. Later horen ze via hem dat Khalid is geëxecuteerd door IS: onthoofd zelfs. Hij zou een emir (een leidinggevende) hebben verketterd.



Khalid is volgens het OM zelf een jihadist. Hij staat op de Nederlandse sanctielijst terrorisme. Of hij daadwerkelijk dood is, is niet bevestigd.



Volgens het OM zijn Senabel en haar vader zelf toen ook in Syrië geweest. Dat blijkt onder meer uit een brief die haar vader aan de ‘IS-gouverneur van Aleppo’ schrijft, waarin hij vraagt zijn zoon vrij te laten. De Edese ontkent de grens over te zijn gegaan. Samen met haar vader reist ze weer terug naar Nederland.



In februari 2015 gaat ze weer naar Irak, om zich officieel bij haar man, een Irakees, te voegen. Waarom gaat u weer naar Irak, een land waar IS dan nog is, als u weet dat ze uw broer hebben vermoord, verwonderde de rechter zich? Senabel: ,,Ik vond Nederland niet zo leuk meer en wilde in Irak een gezin stichten.’’

Fallujah en Mosul

Dat luk. Ze is al snel zwanger. Maar tot verwondering van de rechter blijft het echtpaar niet alleen in Bagdad. Ze reizen ook naar Fallujah, waar Senabel bevalt van een zoon, en Mosul. Steden die op dat moment nog (deels) onder IS-bewind staan. Het ging, verklaarde de Edese, om bezoeken aan familie en vrienden. Mensen die al in die steden woonden voordat IS er kwam. ,,Irakezen konden toen gewoon heen en weer reizen. Je moest wel door veel checkpoints heen.’’

,,Bent u niet gewoon in een IS-familie getrouwd?”, wilde rechter Van der Groen weten. Van zowel Senabel als van haar schoonvader zitten foto’s met wapens in het dossier. ,,Nee, zo zit het niet. Het is in Irak normaal om wapens te hebben, ik begrip dat dat vanuit Nederland gezien raar is.’’