OM eist 6 jaar cel tegen Samir A. voor ‘prison break’ van Nederlandse IS-vrouwen

Een van Nederlands bekendste jihadisten, Samir A. zou (weer) zes jaar de cel in moeten, zo eist het Openbaar Ministerie. Dit keer omdat hij hielp bij het ontsnappen van Nederlandse IS-vrouwen uit kampen in Syrië. ,,Samirs streven naar martelaarschap dat hij in het verleden kende, heeft nu alleen een andere vorm gekregen.”

Samir A. zamelde in 2019 en 2020 meer dan 100.000 dollar in in de Nederlandse jihad-scene en onder families van Nederlandse vrouwen die zich in Syrië bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) hadden aangesloten. Dat geld ging via ondergronds bankieren naar 25 vrouwen in Syrische detentiekampen. Zij gebruikten het voor eten en drinken. Een ander deel van het geld ging naar smokkelaars die meerdere vrouwen hebben geholpen te ontsnappen. ,,We moeten onze ogen niet sluiten: zonder financiering, geen terrorisme”, stelde het OM vanmorgen in de rechtbank Rotterdam. Justitie vindt ook dat A., door de steun die hij gaf, onderdeel uitmaakte van IS.

Al bijna 20 jaar is Samir A. (36 jaar, geboren Amsterdammer, maar nu Rotterdammer) een van de bekendste namen uit de Nederlandse jihad-scene. Toen hij 17 jaar was probeerde hij naar Tsjetsjenië te komen om zich daar aan te sluiten bij jihadistische milities. In 2004 duikt hij op als lid van de Hofstadgroep, een groep jonge moslims onder wie Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. En in 2008 krijgt Samir negen jaar cel, voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland. In 2013 kwam hij vrij. Daarna keerde hij weer terug in de Nederlandse jihadistische scene.

Prison Break

De zaak van 2022 draait om weer iets heel anders. A. wilde vanuit Nederland de Nederlandse vrouwen en kinderen helpen die vastzaten in Koerdische detentiekampen in Syrië. Die vrouwen waren jaren eerder naar Syrië gereisd om zich daar bij jihadistische groepen als IS aan te sluiten. Nadat het kalifaat van die terreurgroep viel, belandden de vrouwen in gevangenkampen. Samir zamelde geld in onder hun familieleden in Nederland en zorgde dat dat geld (in totaal meer dan 100.000 dollar) via ondergronds bankieren bij de vrouwen terechtkwam. Sommigen gebruikten het voor eten en kleding. Voor anderen betaalde Samir het geld aan smokkelaars die de vrouwen hielpen te ontsnappen. A. noemde het zelf ‘project Prison Break’ (naar de gelijknamige hitserie op Netflix). A. werd in juni 2020 opgepakt en zat een jaar in voorarrest. ,,Volgens de reclassering heeft Samirs streven naar martelaarschap dat hij in het verleden kende, nu alleen een andere vorm gekregen. Wij denken dat dat klopt”, zegt het OM. ,,Op het moment dat zijn vorige gevangenisstraf was verlopen, startte hij met nieuwe strafbare feiten.”

Quote Sommige vrouwen lopen nu vrij rond. Van enkelen van hen weten we dat ze na hun ontsnap­ping nog steeds IS steunden op social media. Officier van Justitie

Het Openbaar Ministerie ziet de acties van A. als terrorismefinanciering: het gaat om vrouwen die zich hadden aangesloten bij terreurgroep IS. Op de lijst van vrouwen die geld ontvingen van Samir staan vrouwen die inmiddels in Nederland terug zijn en veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Andere vrouwen ontsnapten uit de kampen en zijn waarschijnlijk nu in de Syrische regio Idlib, waar jihadistische groepen nog steeds de dienst uitmaken. ,,Ze lopen er vrij rond. Van sommigen van hen weten we dat ze na hun ontsnapping nog steeds IS steunden op social media”, aldus het OM vanmorgen in de rechtbank.

A. hielp ook de Nederlandse Ojone I. te ontsnappen uit een detentiekamp, van haar is bekend dat haar man in Syrië een Jezidi-vrouw als slavin hield. Ojone zou nu in Turkije verblijven. Het OM: ,,A. hielp alleen IS-vrouwen, hij koos er niet voor de Jezidi-vrouwen te helpen, die in dezelfde regio in vluchtelingenkampen zitten.”

‘Humanitaire hup’

Samir A. erkent ronduit wat hij heeft gedaan (de strafzaak tegen hem begon nadat hij er over vertelde in verschillende media), maar ziet het inzamelen van geld als ‘humanitaire hulp’. De situatie in de kampen was erbarmelijk en de vrouwen zaten er met kleine kinderen. Die helpen kan toch niet strafbaar zijn, stelt hij. Ouders barsten van opluchting in huilen uit als Samir hen vertelde dat hun dochters, na zijn hulp, uit het kamp waren ontsnapt. A. hielp ook de vrouwen van twee Nederlandse IS-strijders die jarenlang vrienden van hem waren: Jermaine Walters en Thijs Belmonte. Die twee mannen zijn in Syrië omgekomen. A. vond het geen probleem er op tv over te vertellen in de documentaire ‘Staatsvijand Nr1.’ van BNNVara.

Spookfacturen

Een deel van de strafeis van het OM is voor de verdenking van valsheid in geschrifte, een bijvangst. Op afgeluisterde telefoongesprekken van Samir A., die na zijn eerdere gevangenisstraf werkte als freelance boekhouder, werd gesproken over het opmaken van ‘spookfacturen’ voor een bedrijf.

De zaak gaat vanmiddag verder met het pleidooi van de advocaat van Samir A. De uitspraak van de rechtbank is op 30 augustus.