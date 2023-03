OM eist vier jaar cel tegen complotdenker Micha Kat: ‘Door deze woorden moest Jaap van Dissel beveiligd worden’

,,Kat gebruikte in zijn videos oorlogstaal, woorden die oproepen tot geweld, zoals terugslaan, warfare en targets. RIVM-baas Jaap van Dissel moest door dergelijke taal 24 uur per dag beveilig worden. Journalisten moest volgens hem het werken onmogelijk gemaakt worden’’, stelde het Openbaar Ministerie (OM). Omdat Kat een grote rol speelde in een netwerk van complotdenkers, eist justitie vier jaar cel tegen hem.

Amsterdammer Kat (59) stelde schreeuwend dat justitie bezig is met een ‘wraakexpeditie’ tegen hem. ,,Hoe kan het dat dit mij overkomt? Heel Nederland bedreigt iedereen. Ook Willem Engel, maar die is met fluwelen handschoentjes aangepakt. Ik zit al negentien maanden in voorarrest.”

Coronacriticus Engel kreeg een maand voorwaardelijke celstraf voor opruiing. Kat beet de rechter toe dat het een opdracht van premier Rutte is om hem in de cel te houden. De rechter ontkende dat: ,,Wij hebben besloten u vast te laten zitten. Niet Rutte. Als Rutte mij opdrachten wil geven, dan ben ik direct weg.”

Eerdere zittingen tegen Kat verliepen ook al chaotisch. In december verscheen hij eveneens schreeuwend in de rechtbank en eiste hij dat de rechter zijn naam zou zeggen. Hij werd toen uit de zaal verwijderd.

Sociale media

Het opruien tot geweld, waarvan hij wordt verdacht, deed Kat volgens het OM de afgelopen jaren via sociale media. Zo zei hij in een YouTube-video dat ‘alle rechtbanken en rechters nu targets zijn geworden van het volk’. ,,We moeten ze kapotmaken. Het volk moet nu terugslaan. En dan druk ik me nog heel vriendelijk uit.”

Volgens justitie riep hij ook op tot het ontvoeren van RIVM-baas Jaap van Dissel. In het door hem en twee anderen gemaakte online Red Pill Journal werd gezegd: ,,Koop gewoon tiewraps bij de bouwmarkt, van die dikke, en trek ze van straat. Ondervraag ze daarna, met een klein beetje druk.’’

Bodegraven-complot

Die laatste video's gingen over het zogenoemde Bodegraven-complot. Daarin stellen Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever dat er in die gemeenten enkele decennia geleden kinderen zouden zijn misbruikt en vermoord (‘aan stukken gesneden’) door een ‘satanisch-pedofiele elite’. Van Dissel zou daar bij horen. Die theorie is gebaseerd op ‘hervonden herinneringen’ van Knevel, die uit Bodegraven komt.

Er is geen enkel bewijs dat er kinderen zijn gedood, laat staan voor enige betrokkenheid van Van Dissel. Toch kwamen volgers van het Red Pill Journal naar het huisadres van Van Dissel. Hij had 24 uurs-bewaking nodig, zo vertelde een RIVM-vertegenwoordiger in de rechtbank. ,,Waar Jaap ging, daar gingen zijn beveiligers.” Knevel kreeg vorig jaar vijftien maanden cel, Raatgever achttien maanden.

Quote Misschien ben ik wel in het ootje genomen door Knevel Micha Kat

Het Red Pill Journal besteedde vele uitzendingen aan de complottheorie. Kat zei daar dinsdag over in de rechtbank dat hij ‘alleen maar als journalist het verhaal van Joost Knevel heeft verteld’. Hij nam in de uitzendingen echter klakkeloos het verhaal van Knevel over en controleerde het niet. ,,Misschien ben ik wel door Knevel in het ootje genomen”, zei hij over zijn voormalige kompaan.



Kat wordt ook verdacht van het bedreigen van het Algemeen Dagblad. ,,Alle journalisten van het AD moet het werken onmogelijk gemaakt worden”, zei hij in 2021 tegen zijn duizenden volgers. ,,Camera’s mogen uit handen worden geslagen, gebouwen omsingeld.” Kat was boos over de berichtgeving van het AD over het Bodegraven-complot en een bericht over ‘een heksenjacht op vaccinatiemedewerkers van de GGD’.

Noord-Ierland

Micha Kat werkte lang als journalist, onder meer voor NRC. Hij veranderde echter steeds meer in een complotdenker en vertrok naar Noord-Ierland. Uiteindelijk pakten de Noord-Ieren hem op en leverden hem uit. Kat zit nu 1,5 jaar in voorarrest.

Dinsdagochtend in de rechtbank stelde hij dat sommige uitspraken ‘misschien over de top waren’. Zo schreef hij op Twitter dat mensen in de top van Nederland ‘baby's in stukken snijden’. Kat: ,,Ik heb me daarbij gebaseerd op een documentaire van VPRO Argos, daarin wordt een incident genoemd. Misschien ben ik daar in emotie over de schreef gegaan.” Volgens het OM was er ook voor dat ene door Argos genoemde incident, geen bewijs.

De rechter wilde ook weten hoe Kat nu aankijkt tegen een video die over RIVM-baas Van Dissel gaat. ,,U noemt Van Dissel een massamoordenaar die tegen de muur gezet moet worden”, stelde de rechter. Kat: ,,Wat ik zeg, is bedoeld in het kader van het Tribunaal (een coronatribunaal dat volgens sommige coronacritici zou komen, red.). Misschien is dat bedreigend, maar ik schets een rechterlijke weg.”

Quote Je kunt in dit hysteri­sche klimaat niet alles overzien. Ik wist niet welke krachten er los zouden komen. Ik trek m’n handen er van af Micha Kat

Nadat in de zaal video’s werden vertoond waarin andere bedreigingen worden geuit aan het adres van Jaap van Dissel, zei Kat: ,,Ik bied excuses aan. Je kunt in dit hysterische klimaat niet alles overzien. Ik wist niet welke krachten er los zouden komen. Ik trek m’n handen er van af.’’

Op de publieke tribune zitten meerdere volgers van Kat. Ook ‘fakkelbedreiger’ Max van den Berg is aanwezig.

Schadevergoeding van tonnen



Opmerkelijk genoeg behaalde Kat vorige week ook een overwinning in de rechtbank. Het gerechtshof in Den Bosch besliste dat de Nederlandse Staat de schade moet vergoeden die Kat heeft geleden na een procedure die een inmiddels gepensioneerde rechter, Hans Westenberg, ooit tegen hem voerde. Die beslissing zou hem tonnen aan schadevergoeding kunnen opleveren.

Voor de zitting dinsdag is de hele dag uitgetrokken.

