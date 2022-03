OM: Esmee (14) gewurgd in huis van verdachte en daarna verplaatst met haar eigen fiets

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM. Voorlopig verdenkt justitie de man uit Leiden van doodslag óf moord. Ook zou hij het meisje na haar dood hebben verplaatst door haar op zijn rug te tillen. Vervolgens zou hij haar lichaam uit het zicht tegen een boom nabij de openbare weg hebben neergelegd.

Om het dode meisje nog een keer te verplaatsen, tilde Van de G. haar ontzielde lichaam achterop haar fiets, volgens justitie. Het meisje werd vervolgens op oudejaarsdag iets voor 09.30 uur door een passant dood gevonden aan de Melchior Treublaan in Leiden.

Ze was de 30ste december rond 16.00 uur voor het laatst gezien bij het Vijf Meiplein in Leiden, niet ver van de woning van de verdachte. Woensdagavond 5 januari werd de fiets van Esmee gevonden in Leiden-Noord (Van Riebeeckhof), ver van de plek waar ze dood is aangetroffen. Op posters op straat vroeg de politie daarom of iemand had gezien wie de fiets neerzette, hoe lang die er al stond, en of hij of zij een ander erop had zien rijden.

Volledig scherm Onderzoek op de plek waar Esmee werd gevonden. Archieffoto. © 112HM

Agenten hielden de 32-jarige Leidenaar aan op 31 december. Hem wordt ook ontucht ten laste gelegd. Die zou hebben plaatsgevonden in Leiden tussen 10 januari 2021 en 30 december 2021.

‘Onbetrouwbaar’

Van de G. gaf les bij de gymvereniging waarvan de tiener sinds november 2021 lid was. De man was daar sinds 2016 trainer. Zijn werkgever en anderen die Van de G. kennen, zoals zijn buren, waren verbijsterd dat hij werd opgepakt.

Hij wordt bijgestaan door advocaten Job Knoester en Christiaan Kwint. ,,Ik wil er in dit in dit stadium niet al te veel over zeggen, de discussie hoort thuis in de rechtszaal”, zegt Knoester. Daarom vindt Knoester het ‘nogal teleurstellend’ dat het OM al ‘zoveel informatie’ heeft prijsgegeven uit het strafdossier. ,,Daar had ik ook afspraken over gemaakt, dat we dat niet zouden doen. Deze opstelling vind ik onbetrouwbaar, en belooft niet veel voor het verdere verloop binnen en buiten de rechtszaal.”

Volgens Knoester kan van moord geen sprake zijn, want volgens de advocaat ontbrak bij de verdachte een vooropgezet plan (voorbedachten rade). Waarom dat zo zou zijn, wil Knoester ‘op dit moment’ niet toelichten.

Wel wil hij kwijt: ,,Cliënt Olivier wil zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek; dat heeft hij gedaan vanaf het moment dat ik hem ben gaan bijstaan.” De motivering daarvoor wil Knoester nog niet geven.

Verweer

De eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Van de G. heeft plaats op vrijdag 8 april. Op dat moment wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Wel krijgen justitie en Van de G.'s verdedigingsteam dan de gelegenheid om onderzoekswensen te uiten.



Knoester: ,,We hebben kennis genomen van de beschuldiging. De verdediging onderzoekt wat het standpunt precies zal zijn, of we nog onderzoekswensen hebben en in welke omvang we verweer gaan voeren.” Knoester is geregeld te zien in de media en is onder meer de advocaat van Thijs H. - die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op drie mensen in mei 2019.

Telefoon

Voor het onderzoek naar de gewelddadige dood van Esmee is bij de recherche een onderzoeksteam van zo’n 25 personen gevormd. In de zoektocht naar bewijsmateriaal rond haar dood, zocht de politie meermaals in de Nieuwe Rijn in Leiden en stuurden agenten een sms-bericht met vragen naar alle nummers in de telefoon van de Hazerswoudse.

